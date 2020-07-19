Ağaca ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir parkta çıktığı ağaçta ayağı sıkışan Hüseyin Ali Kerim (11), itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi. Parkta oynayan Suriye uyruklu Hüseyin Ali Kerim, bir ağaca çıktı. Ağaçta dengesini kaybeden çocuğun ayağı, dallarının arasına sıkıştı. Çocuğun ailesi ve çevredekiler kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durum itfaiyeye haber verildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ekipleri ayırıcı ile dalları ayırarak çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağında incinme olan Hüseyin Ali Kerim, tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük
2020-07-19 21:31:28
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