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Şizofreni hastası anne bebeğini balkondan atıp, intihar etti

DHA

Şizofreni hastası anne bebeğini balkondan atıp, intihar etti


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, şizofreni hastası Songül C.´nin (33) 10 aylık bebeği Yaprak´ı 5´inci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attıktan sonra intihar ettiği belirlendi. Songül C.´nin, 2 çocuğunun doğumunun ardından psikolojik sorunlar yaşadığı, bu nedenle tedavi gördüğü, iyileştiği düşünülerek bebeğiyle yalnız kalmasında sakınca görülmediği öğrenildi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 434´üncü Sokak´ta meydana geldi. 7 yıllık evli Mehmet ve Songül C. çiftinin çocukları Yaprak, 4 ay önce Mudurnu ilçesinde oturdukları evin 2'nci katından düştü. Düşme olayında anne Songül C.´nin çocuğu pencerenin yanına oturttuğu ve bebeğin bu nedenle düştüğü ortaya çıktı. Bir de 6 yaşında Melisa isimli kız çocukları olan çiftin 10 aylık bebekleri Yaprak, 4 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı.
ŞİZOFRENİ TANISI KONDU, YAKINLARI HASTANEDEKİ ÇOCUĞUNA YAKLAŞTIRMADI
İlk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gören Songül C.´nin Yaprak´ı doğurduktan sonra da yine psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Anne, akrabaları tarafından bu nedenle Yaprak bebeğin tedavisi süresince çocuğunun yanına yaklaştırılmadı. Tedavi süresince çocukla Mudurnu'da esnaflık yapan baba Mehmet C. ve akrabaları ilgilendi. Songül C. ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Anneye şizofreni tanısı kondu. Anne, çeşitli ilaç tedavilerinin ardından hastaneden taburcu oldu. Ancak ilaç kullanmaya devam ettiği öğrenildi.
TABURCU OLDUKTAN BİR GÜN SONRA ANNESİ BALKONDAN ATTI
Hastanede tedavisi tamamlanan Yaprak bebek önceki gün taburcu oldu. Çift, evleri Mudurnu ilçesinde olduğu için Bolu kent merkezinde bulunan bir akrabaları olan İbrahim K.'nin evinde kaldı. Çift ve İbrahim K. ile ailesi balkonda oturduğu sırada, anne Songül C. odada uyuyan çocuğunun yanına gitmek istediğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Odanın kapısını da kilitleyen anne, çocuğunu alıp, odada bulunan evin diğer balkonuna çıktı. Anne, önce çocuğunu 5'inci kattan aşağıya attı. Arkasından da kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen anne ve bebeğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ambulans seslerini duyarak pencereye çıkan Mehmet C. ve yakınları yaralanan kişinin kısa süre önce odaya giden Songül C. ve bebeği olduğunu görünce, koşarak aşağı indi. Ağır yaralanan anne ve bebeği 112 Acil ekiplerince İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Songül C. ve bebeği Yaprak, hastanede hayatlarını kaybetti. 
İTME VE DÜŞME EMARESİ YOK
Bolu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, anne ve bebeğinin zemine düştükleri yerin birbirine 3 metre mesafede olduğunu belirledi. Annenin ayakları üstüne düştüğü ve bebeğin de yüz üstü düştüğü tespit edildi. Yapılan incelemede annenin ayaklarının üstüne düşmesi nedeniyle herhangi bir itme ya da düşme emaresine rastlanmadığı tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise bebeğin önce anne tarafından balkondan atıldığı, daha sonra da anne Songül C.´nin atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Ailenin, Songül C.´nin iyileştiğini düşündüğü, bebeğine bakması için odaya gittiğinde yalnız kalmalarında bir sakınca görmedikleri öğrenildi.
Anne ve bebeğinin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi'nde otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Songül C. ve bebeği Yaprak'ın cenazelerinin, işlemlerin ardından Mudurnu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük
2020-07-20 14:03:37

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