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Dereye düşen ineği itfaiye kurtardı

DHA

Dereye düşen ineği itfaiye kurtardı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, Örencik köyünde dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 
Örencik köyünde yaşayan Mehmet Arslan'a ait inek, otlatıldığı sırada, su içmeye indiği Ilıcakınık deresine düştü. Derede mahsur kalan ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, ineğin boynuzlarına halat bağlayarak, bulunduğu yerden kurtardı. İneğin sahibi Mehmet Arslan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-07-21 16:56:30

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