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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül'den istifa sinyali

DHA

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül'den istifa sinyali


Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA) TFF 1'inci Lig'de kalmayı başaran Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Bu süreçte bana yakışan neyse onu yapacağım. İstifa etmek gerekiyorsa istifa edeceğim. Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum" dedi.
Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, kulüp binasında düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği dönemden bugüne kadar geçen süreçle ilgili değerlendirme yapan Gül, "Biraz gerçekçi olmak lazım. Durum değerlendirmesi yaparken 15 hafta boyunca galip gelememişsiniz, en yakın rakibinizin 4 puan gerisindesiniz, haftalarca sıkıntılı bir süreç yaşanmış ve bu süreçte krizli bir takım vardı. Şimdi baktığınızda biz ilk geldiğimizde 10 haftalık bir periyot vardı önümüzde. Bu 10 haftanın 6 haftası deplasman, 4 haftası da iç saha maçıydı. Hata yapma lüksümüz yoktu. Oyun planı ve oyun tercihi anlamında hata yapamazdık. Çünkü takım bir krizin içindeydi ve bu krizden bir şekilde çıkmamız gerekiyordu. Boluspor'un ligde kalması gerekiyordu. Bu 10 haftalık süreçte 2 ana sistem üzerinden 4 farklı oyun planı ile oynadık. Burada farklılıkların olmasının birçok sebebi var. Bazen rakibe göre bazen maçın durumuna göre, bazı maçlarda elimizdeki oyuncu profiline göre farklı tercihlerde bulunduk. Sonuç olarak bu tarz değişikliklerle amacımıza ulaştık. Oyuncularımızın bütün maçlarda yüzde 100'ü ile anın içinde olması bizim için çok önemliydi. Çünkü bir dirilişe ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızın aidiyet duygusu ve yüksek enerjili olmaları bizim ligde kalmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesidir" diye konuştu.
Pandemi sürecinden de bahseden Gül, "Pandemi sürecinde birçok takım video konferans ile evlerde antrenman yaparken, biz takımımızla tesislerde antrenman yaptık ve bunu lige taşımayı başardık. Bu bizim için çok önemliydi. 3 aylık süreçte herkes bu pandemi sürecini yaşadı. Ama biz 10 günlük arada hemen hemen her gün takımımızın tamamıyla bu süreci beraber geçirdik." dedi.
İSTİFA SİNYALİ
Fırat Gül, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruyu şöyle cevapladı:
"Bu süreçte bana yakışan neyse onu yapacağım. İstifa etmek gerekiyorsa istifa edeceğim. Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Bundan sonra kararı verdikten sonra herkesin hakkında hayırlısı olsun. Ama biz işimizin hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Bu süreci çok güzel geçirdik. Ben buraya ilk geldiğim dönemde hem şehirde hem tribünde hem kulübün içinde düşme korkusunu çok yakından hisseden insanlar gördüm. Böyle krizli dönemlerin ince dengeleri vardır. Çünkü krizin içinden çıkamazsanız daha büyük bir krize girersiniz. Biz bu dönemi çok iyi geçirdik."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fırat Gül'ün açıklamaları
Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT
2020-07-21 16:59:20

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