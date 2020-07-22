Bolu Tabiat Parkı yolunda iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 6 yaralı

Bolu Abant Tabiat Parkı yolunda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarından Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tabiat Parkı istikametine seyir halinde olan Ercan T. idaresindeki Mercedes marka 07 AFY 828 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve yol kenarındaki bir restorana girmek için sol şeride geçen Mücahit Y. idaresindeki Renault marka Megane model 34 DAC 518 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçların sürücüleri ve her iki araçta da yolcu olarak bulunan Mücella, Ebru ve bebek H.A.Y. ile Aysun D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan Abant Tabiat Parkı yolu araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.