Yuvasından düşen yavru serçe, vinçle geri koyuldu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, yuvasından düşen yavru serçe, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri tarafından yuvasına geri koyuldu.
Olay, öğle saatlerinde Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir aydınlatma direğinin üstünde bulunan yuvadan düşen yavru serçeyi görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım şirketinin personeli, serçenin sağlık durumunu kontrol etti. Herhangi bir yarası olmayan ve henüz yavru olduğu için uçamayan serçe, vinç yardımıyla yuvasına geri bırakıldı.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-07-22 15:40:35
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