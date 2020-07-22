Yuvasından düşen yavru serçe, vinçle geri koyuldu



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, yuvasından düşen yavru serçe, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri tarafından yuvasına geri koyuldu.

Olay, öğle saatlerinde Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir aydınlatma direğinin üstünde bulunan yuvadan düşen yavru serçeyi görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım şirketinin personeli, serçenin sağlık durumunu kontrol etti. Herhangi bir yarası olmayan ve henüz yavru olduğu için uçamayan serçe, vinç yardımıyla yuvasına geri bırakıldı.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-07-22 15:40:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.