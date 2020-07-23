Bolu'da 802 kişiye 721 bin 800 lira maske cezası



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin, son 1 ayda düzenlediği maske denetimlerinde 802 kişiye, toplam 721 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentteki tedbirler artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz gezenlere ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 1 ayda polis ve jandarma ekipleri tarafından 802 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı. Toplam uygulanan ceza miktarının 721 bin 800 lira olduğu öğrenilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-07-23 15:53:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.