İlaç fabrikasında patlayan buhar kazanı korkuttu



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir ilaç fabrikasında patlayan buhar kazanı paniğe neden oldu. Vardiya değişimi sırasında yaşanan patlamada yaralanan olmadı.

Olay, gece yarısı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ilaç fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın arka kısmında bulunan buhar kazanında bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında vardiya değişiminde bulunan işçiler büyük korku yaşarken, olayın ardından fabrikaya çok sayıda itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Patlamanın işçilerin vardiya değişim saatinde yaşanması olası bir tehlikeyi önledi. Patlamanın yaşandığı bölümde o saatte kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Patlamanın yaşandığı alanda itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Fabrikada ilaç nedeniyle herhangi bir kimyasal madde sızıntısı olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından gece mesaisine gelen işçiler de evlerine gönderildi. Yangında hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-07-24 02:11:53



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