Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)ÜNLÜ aşçı Mehmet Yalçınkaya'nın yaşamını yitiren babası Seyfettin Yalçınkaya (69) memleketi Bolu'da toprağa verildi. Mehmet Yalçınkaya´yı televizyon programındaki arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı.
Türkiye'nin ünlü şeflerinden 'MasterChef Türkiye' yarışma programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya´nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, dün sabah saatlerinde vefat etti. Ünlü şefin babası için bugün memleketi Bolu'nun Yenigüney köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına oğlu Mehmet Yalçınkaya, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da katıldı. Seyfettin Yalçınkaya, Yenigüney Camii'nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı, yarışmadaki jüri arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu teselli etti.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-07-24 15:50:22
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