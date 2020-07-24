ATV şarampole devrildi, baba öldü, kızı yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü Tahir Öztemel (79) yaşamını yitirdi, kızı Seher Öztemel yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çele Gölcük köyünde meydana geldi. Yokuştan inen Tahir Öztemel'in kullandığı ATV, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Tahir Öztemel olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı Seher Öztemel ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Seher Öztemel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tahir Öztemel'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-07-24 16:38:41
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