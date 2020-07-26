Boluspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig'de mücadele tutunan Boluspor’da, Teknik Direktör Osman Özköylü’nün takımdan ayrılmasının ardından ligin 25. haftasında göreve getirilen Fırat Gül’ün görevine son verildi. Boluspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona erdirildi. Teknik Direktör Fırat Gül ve yardımcı antrenörlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Kötü bir sezon geçiren ve son haftalara kadar ligde kalma mücadelesi veren kırmızıbeyazlı ekiple çıktığı 10 maçta 15 puan toplayarak Boluspor’un ligde kalmasını sağlayan Gül’le yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları başladı.

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