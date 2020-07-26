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Evinin odunluğunda başladığı kemangerliği yaşatmaya çalışıyor 4 yıl boyunca malzemelerini topladığı Osmanlı-Türk yayını 1.5 yıl sonra test edecek Kendini yay yapma sanatı olan “Kemanger”liğe adayan Eren İsmail Başaran: “Destek bulabildiğim sürece en üst seviyelere taşıyacağım”

İHA

Bolu'da evinin odunluğunda hobi olarak OsmanlıTürk yayı yapımına başlayan 19 yaşındaki genç, 1 buçuk yıllık sabır isteyen geleneği yaşatmak için destek bekliyor.

Evinin odunluğunda başladığı kemangerliği yaşatmaya çalışıyor 4 yıl boyunca malzemelerini topladığı Osmanlı-Türk yayını 1.5 yıl sonra test edecek Kendini yay yapma sanatı olan “Kemanger”liğe adayan Eren İsmail Başaran: “Destek bulabildiğim sürece en üst seviyelere taşıyacağım”

Bolu’da evinin odunluğunda hobi olarak OsmanlıTürk yayı yapımına başlayan 19 yaşındaki genç, 1 buçuk yıllık sabır isteyen geleneği yaşatmak için destek bekliyor.
Bolu’da, lise yıllarında sosyal medyada 'atlı okçu' fotoğrafı gören ve atlara olan merakı nedeniyle ilgi duyan Eren İsmail Başaran (19), yaptığı araştırmaların ardından organik malzemelerden OsmanlıTürk yayı yapmak istedi. Tepecik Mahallesi'nde bulunan evlerinin odunluk olarak kullanılan bölümünü atölyeye çeviren Başaran, 2014 yılında organik yay yapımı için gerekli malzemeleri toplamaya başladı. Başaran, 4 yıl boyunca topladığı malzemeleri atölyesinde birleştirerek ilk OsmanlıTürk yayını yapmaya başladı. Organik yayın yapımının uzun bir süreç olduğunu belirten Başaran, “Bir OsmanlıTürk yayı bütün işlemeleriyle beraber 1.5 senede yapılıyor. En son dokunuşun bitmiş olması en az 5 ay, bittikten sonra beklemek ise en az 1 sene. Toplamda 1.5 sene sonra yayımız çalışacak mı çalışmayacak mı o zaman öğreniyoruz” dedi.

“Bitmesine 1 sene var”
İlk yayı için 8 aydır çalıştığını ve henüz bitmesine 1 sene olduğunu ifade eden Başaran, “2014’te sosyal medyada atlı bir ağabeyin fotoğrafını görmüştüm. Aslında benim atlara merakım vardı. Daha sonra fotoğraflarda atlı okçuluğu görünce ikisini birleştirip atlı okçuluk hayalim ortaya çıktı. Daha sonra okçuluğu öğrendikten sonra organik yay yapımı dediğimiz Osmanlı zamanı yapılan malzemelerden yapmak istedim. Orijinali oydu. Daha çok sabır istiyordu. Daha meşakkatliydi. 2014’ten beri malzeme arıyordum. 2018 sonlarında malzeme buldum. 8 aydır ortaya çıkartabildiğim yayı yapabildim. Bunun bitmesine de 1 sene var” şeklinde konuştu.

“Hedefim okçuluk kulübü kurmak”
Destek bulabildiği sürece bu geleneği en üst sevilere taşıyacağını kaydeden Başaran, “İlk başladığımda hobi olarak başlamıştım. Fakat ürettikçe, zaman harcadıkça, değer verdikçe daha ileri aşamalara geldi. Değer konusunda bence çok değerli bir şey. Orijinal malzemeden yapmaya çalışıyorum. Yapma ve malzeme konusu imkan gerektiren bir iş. Ne kadar imkanım olursa o kadar kaliteli yaylar, kaliteli işler ortaya koyabiliriz. Destek bulabildiğim sürece bu işi, bu geleneği elimden geldiğince en üst seviyelere taşımayı düşünüyorum. Çok uğraşırsak bu işte usta bile olabiliriz. Hedefim Bolu’da atlı okçuluk ve organik yay yapmak. Bolu’da bir okçuluk kulübü kurmak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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