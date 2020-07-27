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Korona virüs nedeniyle piknikler iptal oldu, tavuk eti satışları yüzde 15 geriledi Korona virüsten en çok etkilenen ürün göğüs eti oldu Beyaz et firması sahibi Mustafa Aksoy: “Geçen seneyle bu seneyi oranlarsak yüzde 15 oranında bir azalma var”

İHA

Korona virüs önlemleri kapsamında piknik alanlarına getirilen kısıtlama sonrasında mangal tutkunlarının pikniklerine ara vermesi sonrasında tavuk eti satışları yüzde 15 geriledi. Geçen yıla göre satışların düştüğünü söyleyen Bolulu tavuk eti üreticileri, talebin azalması ile fiyatı en fazla düşen ürünün tavuk göğüs eti olduğunu söyledi.

Korona virüs nedeniyle piknikler iptal oldu, tavuk eti satışları yüzde 15 geriledi Korona virüsten en çok etkilenen ürün göğüs eti oldu Beyaz et firması sahibi Mustafa Aksoy: “Geçen seneyle bu seneyi oranlarsak yüzde 15 oranında bir azalma var”

Korona virüs önlemleri kapsamında piknik alanlarına getirilen kısıtlama sonrasında mangal tutkunlarının pikniklerine ara vermesi sonrasında tavuk eti satışları yüzde 15 geriledi. Geçen yıla göre satışların düştüğünü söyleyen Bolulu tavuk eti üreticileri, talebin azalması ile fiyatı en fazla düşen ürünün tavuk göğüs eti olduğunu söyledi.
Türkiye’de korona virüs salgınıyla birlikte, ülkenin beyaz et ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Bolu’daki tavuk üretim tesisleri yaşanan krizden en çok etkilenen sektörlerden birisi oldu. Salgının ilk günlerinde yaşadığı krizi yavaş da olsa atlatmaya çalışan beyaz et sektöründe, satışlar geçtiğimiz yıllara oranla ciddi düşüş yaşıyor. Özellikle piknik sezonlarında satışı en yüksek seviyelere ulaşan beyaz et sektöründe, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yüzde 15’lere varan düşüş meydana geldi.

“Satışta düşüş var”
Salgın nedeniyle tüm sektörlerdeki işlerin azalmasının tavukçuluk sektörünü de etkilediğini belirten beyaz et firması sahibi Mustafa Aksoy, “Tavukçuluk sektörü pandeminin gelmesi dolayısıyla ilk önce büyük bir krize girdi. Satış oranlarında müthiş derecede azalma oldu. Daha sonra yavaş yavaş toparladı ama geçen yıl satışımızla bu yıl satışımızı kıyasladığımızda satış miktarlarında azalma var. Çünkü insanlar dışarıya maskeyle çıkıp tedirgin bir vaziyette. Restoranlar açık olmasına rağmen insanların az olması. Tüm sektörlerdeki işlerin azalması, tavukçuluk sektörünü de etkiledi. Geçen yıl bu aylardaki satışımızla bu yılki satışımızın arasında düşüş var” dedi.

Piknikçi sayısında azalma var
Piknik sezonunda geçen seneye göre satışlarda yüzde 15 oranında azalma meydana geldiğini ifade eden Aksoy, “Piknik sezonunda da eskisi gibi rahat alanlara gidilmiyor artık. Piknik alanları herkese sonsuz açık değil. Dolayısıyla piknik yapan insanların sayısında da azalma var. 65 yaşın üstündekilerin daha tedirgin olması, hastalığa daha açık olması onların rahat hareket etmelerine engel. Bu sadece tatil beldelerinde çok gözardı edilmiyor gibi görünüyor. Onun dışında ülkenin her tarafında bu sıkıntı var. sokağa çıkan insanlar maskeyle çıktığı için zaten kafadan tedirgin oluyorlar. Bu tedirginlik de tüketim alışkanlıklarını engelliyor. Onların eskisi gibi olmasını yok ediyor. Geçen seneyle bu seneyi oranlarsak yüzde 15 oranında bir azalma var. Bu azalma nedeniyle üretimler dondurulmuş olarak depolanıyor. Daha sonraki üretim miktarlarını ayarlayarak depolarımızdaki ürünleri kullanacağız” şeklinde konuştu.

Virüs en çok göğüs etini etkiledi
Beyaz et sektöründe salgından en çok etkilenen ürünün göğüs eti olduğunu ve fiyatı düşmesine rağmen restoranlara olan ilginin azalmasından dolayı satışında artış meydana gelmediğini kaydeden Aksoy, “Korona virüs pandemisinde bizim sektörümüzde en çok etkilenen ürünümüz göğüs eti. Göğüs eti restoranların geç açılması, açıldıktan sonra da satışlarının eskisi kadar olmayışı, okulların kapalı olması dolayısıyla göğüs eti tüketiminin var olduğu alanlar sıkıntılı durumda. Dolayısıyla göğüs eti fiyatlarında da arz talep işi bizim sektörümüzde birebir çalıştığı için, göğüs eti talebi olmadığı için fiyatlarda da düşüş meydana geliyor. Göğüs eti fiyatı bütün tavuk fiyatıyla eşit durumda. Ama yine de göğüs eti satışlarında bir artış yok” ifadelerini kullandı.

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