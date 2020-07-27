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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da atıl tünellerin soğuk hava deposu yapılması isteği

DHA

Bolu'da atıl tünellerin soğuk hava deposu yapılması isteği


Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU Dağı Geçişi otoyol projesi kapsamında yapımı devam ederken 12 Kasım 1999 depreminde hasar gören, 300 metresi betonlanmış 700 metrelik 2 tünel tüpü, 21 yıldır atıl duruyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, atıl duran tünellerin, soğuk hava deposu olarak kullanılabileceğini, Karayolları'ndan tünelleri kiralamak istediklerini söyledi.
Bolu Dağı Tüneli'nde ilk kazma 1993 yılında vuruldu. 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2'lik depremde tünelin Elmalık mevkiinde açılan 700 metrelik bölümünde hasar oluştu. 300 metrelik bölümü betonlanan tünelin 400 metresinden itibaren göçükler meydana geldi. Bunun üzerine 700 metrelik 2 tüpte çalışmalar durdu. Terk edilen tünel tüplerinin 2 kilometre doğusunda belirlenen yeni güzergahta tünel açılarak Ocak 2007'de hizmete girdi. Bolu Dağı Tüneli'nin terk edilen ve ağızları demir kafeslerle kapatılan Elmalık tüpleri, 21 yıldır atıl halde duruyor.
BELEDİYE, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU YAPACAK
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tünelin belediyeye kiraya verilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapacaklarını söyledi. Özcan, atıl halde duran tünelleri patates saklamak için soğuk hava deposu ve mantar yetiştirme alanı olarak kullanmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:
"Patates deposu yapılsın, mantar yetiştirelim dediğimiz yer. Şu anda Bolu Dağı tünelinin geçtiği yer değil. Burası depremden sonra kısmi olarak çöktüğü için ilk güzergah, tünelin güzergahı değiştirildi ve şu anki mevcut yerine yapıldı. Biz o tüneli yaptığı için AK Parti hükümeti ve Sayın Erdoğan'a teşekkür ettik. Ama burası 21 yıldır atıl durumda. Boş duruyor. 100'lerce metre uzunluğunda sağlam bir kısım var burada. İçine TIR bile girebiliyor. İstiyoruz ki Bolu'da patates başta olmak üzere, ilçelerde de üretilen ürünler olmak üzere biz bunları bu depoda saklayalım. Vatandaşa yardımcı olalım. Çünkü patatesçi patatesi hemen satmak zorunda kalıyor deposu olmadığı için ve çok ucuza satıyor ve zarar ediyor. Çiftçilerimiz ve köylülerimiz zarar ediyor. Bizim istediğimiz tüneller bunlar. Biz bugün itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bir resmi yazı yazacağız. Bu iki tünelin bize kiralanmasını talep edeceğiz. Biz burada patates depolayacağız. Diğer ürünleri depolayacağız, hatta mantar üretimine geçeceğiz. Bedava da istemiyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün takdir edeceği ücreti de ödemeye hazırız. Köylümüzden de ya hiç para almayacağız ya da çok sembolik bir ücret talep edeceğiz. Ama biz bu iki tüneli istiyoruz. Halkın yararına kullanmak için istiyoruz. Sadece vatandaşa yardımcı olmak için istiyoruz. Ticari bir kaygıyla istemiyoruz. Köylünün ürünü para etsin istiyoruz."
'BURASI DOĞAL BİR SOĞUK HAVA DEPOSU'
Özcan, tünel tüplerinin doğal soğuk hava deposu özelliği taşıdığını da ifade ederek, "Burası doğal bir soğuk hava deposu. Dolayısıyla çok fazla enerji harcamadan burada ürünler tazeliğini koruyabilecek. O yüzden verin bize burayı. Bir örnek olsun burası. Bolu'daki üreticinin cebi para görsün" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT
2020-07-27 16:36:42

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