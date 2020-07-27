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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da, 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi

DHA

Bolu'da, 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 6 bin 253 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında Gerede ilçesinde bir TIR durduruldu. TIR'da yapılan aramada, 6 bin 253 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
DHA-Bölge Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-07-27 16:41:13

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