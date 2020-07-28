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Bolu’da depreme dayanıksız 20 okul güçlendirilecek 20 okulun eğitime hazır hale gelmesi için 58 milyon bütçe ayrıldı

İHA

Bolu'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından depreme dayanıksız olduğu belirlenen 20 okulda başlatılan güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. 58 milyon bütçe ayrılan çalışmalarda okullar yeni eğitim döneminde hazır hale gelecek.

Bolu’da depreme dayanıksız 20 okul güçlendirilecek 20 okulun eğitime hazır hale gelmesi için 58 milyon bütçe ayrıldı

Bolu’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından depreme dayanıksız olduğu belirlenen 20 okulda başlatılan güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. 58 milyon bütçe ayrılan çalışmalarda okullar yeni eğitim döneminde hazır hale gelecek.

Bolu’da, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen depremlerden etkilenen ve deprem sonrası yapılmasına rağmen olası bir depreme dayanıksız olduğu belirlenen 46 okulda çalışma yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde okullaradn 26’sının yıkılmasına, 20 okulda ise güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildi. Ocak ayında resmi süreci başlatılan ve güçlendirme çalışması için toplam 58 milyon bütçe ayrılan 20 okuldaki çalışmalarda sona gelinirken, okulların büyük bir kısmının yeni eğitim döneminde hazır hale gelmesi planlanıyor.

Çalışmalar 9 ay önce başlatıldı
Güçlendirme çalışması yapılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bolu’da 50 bin civarında öğrencimiz var. 4 bin kadrolu öğretmenimiz, bin civarında da ücretli öğretmenimizin bulunduğu bir ilimiz var. Ne yazık ki korona virüs dolayısıyla geçen sene belli bir süre içerisinde okulları kapatmak durumunda kaldık. Bu arada biz de kendimizi yenileyelim ve bu süreci değerlendirelim diye harekete geçtik. Buradaki inşaatların çalışmaları en yakın olanı 9 aylık bir sürece sahip. Yaklaşık 9 ay önce bu çalışmaların alt yapısını başlatmıştık” dedi.

“Eylül ayında ihtiyacımız kadar binayı teslim alacağız”
Çalışma yapılan 20 okuldan ihtiyacı giderecek kadarının Eylül ayında teslim edileceğini kaydeden Ümit, “Bütün binalarımız kontrolden geçirildi. Kesin olarak yıkılması gereken 26 bina tespit edildi. Bu binaları önceden boşaltmıştık. Onun dışında 20 tane öncelikli güçlendirme yapılması gereken bina tespit edildi. Ocak ayı itibariyle resmi süreci başlattık. Mayıs ayında bütün işlemler tamamlandı. Eylül ayının başında ihtiyacımız kadar binayı teslim almış olacağız. Planlamayı bu şekilde yaptık. Bazıları devam edecek ama mümkün olan en kısa zamanda onlar da tamamlanacak” şeklinde konuştu.

“20 bina 58 milyon lira tutacak”
Çalışmaların toplam maliyetinin 58 milyon lira olduğunu açıklayan Vali Ümit, “20 binanın yaklaşık 58 milyon lira tutarı var. İlk başta Milli Eğitim Bakanlığı’mız 20 milyon lira kadarını tahsis etmişti. Bizim geçen seneden itibaren çalışıyor olmamızın semeresi olarak ilave 28 milyon lira daha bakanlıktan taahhüt aldık. Umuyoruz ki okullarımız açılacak. Okullar açıldığında zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayacak bütün dersliklerimiz tamam. Yaklaşık 3 bin dersliğimiz var. Bunlar modernize ediliyor. Bu binalar sadece güçlendirme yapılmıyor, aynı zamanda kapı, pencere, zemin, elektrik sistemi tadilatları da yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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