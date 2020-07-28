Bolu'da 58 milyon liraya 20 okul yenileniyor



Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU'da, depreme dayanıksız 26 okulun yıkımı gerçekleştirilirken, 20 okulun da güçlendirme ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, 20 okuldaki güçlendirme çalışmaları için 58 milyon TL bütçe ayrıldığını ve çalışmaların Eylül ayına kadar tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan incelemelerde kentteki 26 okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi. Daha önce boşaltılan okulların yıkımı gerçekleştirildi. Bakanlık, ayrıca 20 okula da güçlendirme çalışması yapılması yönünde rapor sundu. Güçlendirme çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı'nca 48 milyon TL bütçe ayrıldı. Bolu Valiliği de çalışmalar için İl Özel İdaresi üzerinden 10 milyon TL bütçe ekledi. Toplam 58 milyon TL bütçe ile 20 okulun güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit güçlendirme çalışması yapılan Yaşamkent Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

'ALT YAPI ÇALIŞMALARINA 9 AY ÖNCE BAŞLANMIŞTI'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Ahmet Ümit şunları kaydetti:

"Bolu'da 50 bin civarında öğrencimiz var. Yine 4 bin kadrolu öğretmenimiz var. 1000 civarında da ücretli öğretmenimizle birlikte 5 bin öğretmenimiz var. Ne yazık ki koronavirüs nedeniyle geçen sene belli bir süre içerisinde okulları kapatmak durumunda kaldık. Uzaktan eğitim başladı. Ama bu arada biz de kendimizi yenileyelim ve bu süreci değerlendirelim diye zaten önceden harekete geçmiştik. Yaklaşık 9 ay önce bu çalışmaların alt yapısını başlatmıştık. Bütün binalarımız gözden geçirildi" dedi. Yıkılması gereken 26 binanın tespit edildiğini ifade eden Vali Ümit, "Kesin olarak yıkılması gereken 26 bina tespit edilmişti. Biz bu binaları boşaltmıştık. Onun dışında 20 tane de güçlendirme yapılması gereken bina tespit edildi. Ocak ayı itibariyle resmi talepte bulunarak işlemleri başlattık. Mayıs ayında işlemler tamamlandı. İl Özel İdaresi marifetiyle teknik boyutunu takip ediyoruz. Kendi mühendislerimiz projelendirip, teknik kontrolleri yapıyor. İhalesi de İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Bu 20 tane binamız ihale edildi. Bu binaların genel olarak 90 günlük ve 120 günlük süresi var. Neticede Eylül ayı itibariyle ihtiyacımız kadar binayı biz teslim almış olacağız. Bu 20 tane binanın güçlendirme ve onarım maliyeti 58 milyon lira." DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT

2020-07-28 15:14:20



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