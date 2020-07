Bolu'da, kurbanlık pazarında sopayla pazarlık devri

Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilen pazarda, pazarlıklar sopalarla yapılıyor.

Bolu´da hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlendi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Bolu´ya gelerek, kendilerine ayrılan yerlerde hayvanlarını satarken, sıkı pazarlıklar da yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilen pazarda, pazarlıklarda sopalar kullanıldı.

Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personel tarafından ilaçlanırken, veterinerlerin kontrolünde satılıyor. Ayrıca pazarın birçok noktasında dezenfektan bulunurken, maskesiz girişlere ise izin verilmiyor ve sık sık sosyal mesafe uyarısı yapılıyor.

Pazar esnafı Kemal Çamaşırcı (41), "Pazara maskeyle geliyoruz. Mesafeyi koruyoruz. Pazarda temas olan her yeri dezenfekte ediyoruz. Hayvanımızı satmaya çalışıyoruz. Fiyatlar uygun. Her bütçeye göre hayvan var. Şu ana kadar 4 tane hayvan sattık" dedi.

Pazara kurbanlık almak için gelen Ümit Yıldız (30) ise, "Hayvan pazarına geldik. Kurbanlık alma niyetimiz vardı. Alınan önlemler gayet güzel. Sosyal mesafeye herkes uymaya çalışmış. Esnaf, hayvancılık yapanlar en azından tokalaşmamaya kendilerini adapte etmişler. Az önce de bir hayvanın pazarlığını yaptık, anlaştık. Fiyatlar güzel. Ama gönül ister ki daha çok fiyatlar artışta olsun. Hayvancılık yapanlar bu işten paralarını kazanabilsinler ama şu anda bakıldığı zaman pazar yeri boş oluyor. İnsanların kaygıları da var hayvanlarını satamama korkusu var. Önlemler konusunda her yerde dezenfektan görebiliyoruz. Ben de gördüğüm kadarıyla halkımızın bu önlemlere uyduğunu düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT

2020-07-28 16:04:51



