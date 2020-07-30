Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (2)

AKICI YOĞUNLUK SÜRÜYOR
Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor. TEM'in Yeniçağa ilçesi ile Bolu merkezi arasında yer alan Avşar köyü mevkiinde araçlar düşük hızla ilerliyor. Yoğunluk yalnızca Ankara yönüne doğru yaşanırken, İstanbul yönünde ise trafik akışı normalin de altında seyrediyor. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT
2020-07-30 12:27:05
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