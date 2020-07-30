Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (3)

"Daha dün gibi..."

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GEREDE'DE ULAŞIM AKSIYOR

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar, D-100 Karayolu'nun Gerede ilçesi geçişinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul yönünde ise trafikte herhangi bir aksama yaşanmıyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT-Semih KABASABAK

2020-07-30 14:05:57



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