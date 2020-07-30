Bolu’da tatilcileri taşıyan araçlar trafiği durma noktasına getirdi Karadeniz Bağlantı Yolu’nda araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu Saatlerdir yolda olan tatilciler trafiğe isyan etti

Bolu TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda bayram tatili için yola çıkan tatilcileri taşıyan araçların oluşturduğu yoğunluk, trafiği durma noktasına gelmesine neden oldu. 15 kilometrelik kuyrukların oluştuğu yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler duruma tepki gösterdi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu. Tatilcilerin memleketlerine daha rahat gidebilmek için yoğunluklu olarak TEM Otoyolu’nu tercih etmeleri nedeniyle bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri, otoyoldaki yoğunluğu azaltmak için belirli aralıklarla trafiği D100 Karayolu’na yönlendirerek rahatlatmaya çalışıyor.



Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu

Tatilcilerin Karadeniz’e gitmek için kullandıkları Gerede mevkiinde bulunan Karadeniz Bağlantı Yolu’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruklarının oluştuğu Karadeniz Bağlantı Yolu’nu kullanan tatilciler trafikteki yoğunluğa tepki gösterdi. Ailesiyle birlikte İstanbul’dan Ordu’ya giden bir sürücü, “Gece saat 23.00’te yola çıktım. 16 saattir yollardayım, daha buraya gelebildim. Trafik her yerde bu şekilde” dedi.

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