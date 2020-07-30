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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (5)

DHA

Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (5)


YOĞUNLUK AZALDI
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların Bolu'da oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun kesişiminde ulaşım normale döndü. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT
2020-07-30 19:03:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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