Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (5)

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YOĞUNLUK AZALDI

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların Bolu'da oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun kesişiminde ulaşım normale döndü. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT

2020-07-30 19:03:42



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