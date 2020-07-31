Yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetteki 5 kişi yaralandı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM yolu üzerinde otobüsle çarpıştıktan sonra beton bariyerlere vurarak devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM´in Ankara yönünün bir süre trafiğe kapatılması uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ahmet Koçyiğit yönetimindeki 34 CZC 439 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen ve 34 yolcusunun bulunduğu Engin Demirel yönetimindeki 34 SY 554 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Otobüsle çarpıştıktan sonra orta refüjdeki beton bariyerlere vurarak devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçtaki Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı. Yolcu otobüsünde ise yaralanan olmadı. Kendi imkanlarıyla devrilen kamyonetten çıkan yaralılar, ihbarla olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara istikameti yaklaşık 20 dakika araç trafiğine kapatılması uzun kuyruklara neden oldu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-07-31 02:48:57



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