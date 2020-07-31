Bolu'da çok sayıda kişi, kurban kesimi sırasında kendini yaraladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan kişiler, hastanelik oldu.
Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayanlar, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişinin el, kol ve bacaklarında kesik oluştu. Yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-07-31 13:31:28
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