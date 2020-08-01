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Bolu'da TEM Otoyolu'nda kaza: 8 yaralı

DHA

Bolu'da TEM Otoyolu'nda kaza: 8 yaralı


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu'nda arızalanınca emniyet şeridine park edilen araç ile yardım için duran akrabalarının aracına, başka bir hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Abant Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mikail Oğuz yönetimindeki 80 AAL 032 plakalı hafif ticari araç, Abant Gişeleri mevkiinde, arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan Muhammed Hamdi Demir yönetimindeki 34 JY 0648 plakalı hafif ticari araç ile arıza yapan araca yardım için duran akrabaları Necati Turgay Şener idaresindeki 34 BVN 108 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüleri ile birlikte yanlarında bulunan Aysun Oğuz, Nuriye Oğuz, Saaddetin Oğuz ile Emine Şener ve Kerem Şener yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-01 09:29:38

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