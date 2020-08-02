Bayram tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde akıcı trafik yoğunluğu

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Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatilinden dönenler, TEM yolu Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönünde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin geri dönüş yolculuğu başladı. Tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinin İstanbul yönünde yoğunluk oluşturdu. Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkisinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT-Semih KABASAKAL

2020-08-02 19:41:15



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