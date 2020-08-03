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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yayının çalışıp çalışmadığını 1,5 yıl sonra öğrenebilecek 

DHA

Yayının çalışıp çalışmadığını 1,5 yıl sonra öğrenebilecek 


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Eren İsmail Başaran (19), atölyeye çevirdiği evinin odunluğunda geleneklere uygun şekilde yapımı 1,5 yıl süren Osmanlı-Türk yayı yapımına başladı. Eren İsmail Başaran, 8 ay önce yayı yapmaya başladığını, çalışıp çalışmadığının 1,5 sene sonra öğrenildiğini söyledi. 
Bolu'da yaşayan Eren İsmail Başaran, sosyal medyada atlı okçu fotoğrafı gördükten sonra yaylara ilgi duymaya başladı. Başaran, yaptığı araştırmaların ardından Osmanlı-Türk yayı yapmak istedi. Tepecik Mahallesi'nde bulunan evlerinin odunluğunu atölyeye çeviren Başaran, 8 ay önce Osmanlı-Türk yayını yapmak için çalışmalara başladı. 
Eren İsmail Başaran, yayın yapımının büyük bir sabır gerektirdiğini belirterek, "Yapım aşaması çok sırlı ve gizemli. Müzelerdeki bilgiler ve kitaplar sayesinde yol alabildim. Daha ileri düzeyde uğraşan ustalarımdan yardım aldım. Onlara sorarak, onlardan bilgi alarak atölyemde yapmaya çalışıyorum. Atlı okçuluk sevgim nedeniyle okçuluğun yay yapım aşamasını araştırdım. Daha önceden arbalet yapıp ürettim. Savaş silahı denilebilecek minyatür eşyalar yaptım. Daha sonra hedefim olan Osmanlı yayı yapmaya başladım" dedi. 
Eren İsmail Başaran, Osmanlı yayının yapımının 1,5 yıl sürdüğünü söyleyerek, "Bir yayın yapımı 1,5 sene sürüyor. İnat ederek, bu malzemeleri araştırıp, bulmaya çalışarak 8 aydır bu yayı yapmaya çalışıyorum. Yaptığımız malzeme mekanik bir malzeme esnediği için bu kadar süreye ihtiyaç duyuluyor. Kullandığım malzemeler akça ağaç, manda boynuzu, kimyasal tutkal, kemik, sinir ve tendon. Bunları işleyerek farklı aşamalara getirerek en az 1,5 yılda yapıyorum. 1,5 sene sonra yapımı bitiyor. Yayın çalışıp çalışmadığını 1,5 sene sonra öğrenebiliyoruz. 1,5 yıl sonra yayımız kırılırsa bütün yaptığımız emek boşa gidiyor. Yalnızca tecrübe kazanmış oluyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-03 09:04:53

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