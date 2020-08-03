Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu olsa da ulaşımda aksama meydana gelmedi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. TEM yolunun Bolu geçişinin İstanbul yönünde hafif yoğunluk yaşanırken, sürücüler de hızla ilerleyebiliyor. Ulaşımda aksama olmazken, hafif yoğunluğun ise gün boyu sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-08-03 10:29:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.