Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu olsa da ulaşımda aksama meydana gelmedi.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. TEM yolunun Bolu geçişinin İstanbul yönünde hafif yoğunluk yaşanırken, sürücüler de hızla ilerleyebiliyor. Ulaşımda aksama olmazken, hafif yoğunluğun ise gün boyu sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-03 10:29:18
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