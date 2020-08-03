Bayram tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde akıcı trafik yoğunluğu (2)

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YOL KENARINDAKİ ÇALILAR TUTUŞTU, ULAŞIM AKSADI

TEM yolunun Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisi İstanbul yönünde yol kenarındaki çalılar, iddiaya göre, yoldan geçen araçtan atılan izmarit nedeniyle yandı. Alev alan çalılar ve küçük ağaçlar nedeniyle alanda ufak çaplı yangın çıktı. Bu sırada yükselen dumanlar nedeniyle yolda ulaşım aksadı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada yol, 2 şeride düşürüldü. Bu sırada trafik durma noktasına geldi. İtfaiyecilerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle yolda ulaşım normale döndü. Bayram tatili dönüşü Bolu ve Düzce geçişinde yoğunluk olsa da ulaşım aksamıyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT

2020-08-03 16:01:20



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