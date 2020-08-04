Otomobile çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, D-100 karayolunda otomobille çarpışıp takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mesut Eren yönetimindeki 34 DR 1209 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Sefa Günaydın idaresindeki 14 BA 609 plakalı otomobille çarpışıp takla attı. Kazada araç sürücüleri yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Gökçen Eren, Mehmet Aktaş ve Şeref Aktaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-04 01:35:50
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