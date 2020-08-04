Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Mengen ve Gerede ilçelerinde bulunan 2 eve eş zamanlı baskın yapılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ifadesinin ardından, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-04 18:34:13
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