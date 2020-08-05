Bolu’da kontrolden çıkan otomobil dinlenme tesisi tabelasına çarptı Kaza yapan otomobilin savrulma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da kontrolden çıkan otomobil dinlenme tesisi tabelasına çarptı Kaza yapan otomobilin savrulma anları güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Bolu’da kontrolden çıkan otomobil dinlenme tesisi tabelasına çarptı Kaza yapan otomobilin savrulma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu’da seyir halindeyken kontrolden çıkaran, yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarparak savrulan otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeniçağa ilçesi Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan Ramazan Çubukcu yönetimindeki 35 AL 3843 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabelayı deviren otomobil, dinlenme tesisinin park alanına kadar savrulduktan sonra durabildi. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan eşiyle 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza, olay yerinin gerçekleştiği dinlenme tesisinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya hızla çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da otomobil, TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bolu'da otomobil, TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Bolu’da meydana gelen kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bolu’da meydana gelen kazada ölenlerin kimlikleri ...
Bolu'da otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bolu'da otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı
Bolu Belediyesi’ne 4 buçuk ton kurban eti bağışlandı
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi’ne 4 buçuk ton kurban eti bağışlandı
Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Bolu’daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bolu’daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Bolu'da maske takmayanlara ceza kesildi
YEREL HABERLER Bolu'da maske takmayanlara ceza kesildi
Bolu'da maske takmayanlara ceza kesildi
YEREL HABERLER Bolu'da maske takmayanlara ceza kesildi
Bolu'da maske takmayanlara ceza kesildi
YEREL HABERLER Bolu'da maske takmayanlara ceza kesildi
Narven’de bayram coşkusu Bedirhan Gökçe’yle yaşandı
YEREL HABERLER Narven’de bayram coşkusu Bedirhan Gökçe’yle yaşandı
Bolu'nun turizm merkezlerine bayramda ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Bolu'nun turizm merkezlerine bayramda ziyaretçi akını
Bolu’nun doğa harikaları bayramda 61 bin 195 kişiyi ağırladı Bayram tatili boyunca Bolu’nun turizm merkezlerinde insan seli yaşandı
YEREL HABERLER Bolu’nun doğa harikaları bayramda 61 bin 195 kişiyi ...
Bolu Dağı Tüneli'nden bayramda 621 bin araç geçti
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli'nden bayramda 621 bin araç geçti
Bolu Dağı Tüneli’nden bayram tatili boyunca 621 bin 736 araç geçti
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli’nden bayram tatili boyunca 621 bin ...
Otomobile çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 3 ...
Bolu’da otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bolu’da otomobile çarpan hafif ticari araç takla ...
Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole ...
Köy yolunda kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı 13 yaşındaki çocuğun kullandığı iddia edilen traktör kazasında babaanne öldü, torun yaralı
YEREL HABERLER Köy yolunda kontrolden çıkan traktör şarampole ...
Bayram tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde akıcı trafik yoğunluğu (2)
YEREL HABERLER Bayram tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde akıcı ...
Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat
YEREL HABERLER Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat
Bolu TEM Otoyolu trafiği bayramın son gününde rahatladı
YEREL HABERLER Bolu TEM Otoyolu trafiği bayramın son gününde ...
Yayının çalışıp çalışmadığını 1,5 yıl sonra öğrenebilecek 
YEREL HABERLER Yayının çalışıp çalışmadığını 1,5 yıl sonra ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X