Otomobilin tesisin tabelasına çarpıp savrulduğu kaza anı kamerada

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da, yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarpan otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Ramazan Çubukcu, eşi ve 2 çocuğu kazanın şokunu yaşarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeniçağa Ataköy mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan Ramazan Çubukcu yönetimindeki 35 AL 3843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarptı. Tabelayı deviren otomobil, dinlenme tesisinin park alanına kadar savruldu. Ramazan Çubukcu, eşi ve 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtulurken, kısa süreli şok geçirdi. Kaza anı tesisin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT

2020-08-05 12:30:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.