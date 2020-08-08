Bolu Dağı Tüneli’nde kaza: 1 yaralı

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Bolu’da, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde önünde ilerleyen tıra çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nden Ankara istikametine seyir halinde olan Mustafa Kaya idaresindeki 14 GA 550 plakalı çekici, önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazada, çekicide sıkışan sürücü Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çekiciden çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelin Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanan trafik, çekicinin kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

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