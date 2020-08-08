Fabrikada çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü



Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir fabrikanın su soğutma kulelerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının dış hattında bulunan su soğutma kulelerinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle, bitişikteki 2 kuleye daha sıçradı. Yangını fark eden fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Fabrikaya sevk edilen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında, fabrikanın dışında yer alan 3 su soğutma kulesi kullanılmaz hale geldi.

Fabrika müdürü Coşar Bıyık, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını ve bir süre fabrikada üretime ara verildiğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2020-08-08 16:28:13



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