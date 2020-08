Gerede OSB’de metal fabrikasının soğutma kuleleri yandı Su soğutma kuleleri yanan metal fabrikası üretime ara verdi

Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki metal fabrikasında çıkan yangında 3 su soğutma kulesi kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada üretime ara verildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan metal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metal fabrikasında yeni yapılan su soğutma kulesindeki çalışmadan çıkan kıvılcımlar fabrikanın diğer soğutma kulesine sıçradı. Kıvılcımların sıçradığı kuleden alevlerin yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın diğer 2 su soğutma kulesine sıçraması üzerine olay yerine Gerede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu soğutma kulelerinde çıkan yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan olayın ardından üretimin durduğunu ifade eden Metal Fabrikası Müdürü Coşar Bıyık, “Fabrikamıza bakalitten yapılan soğutma kulelerimiz var. Yan tarafında da kesim yapılırken, çıkan kıvılcımlar bakalit malzemenin üzerine düştü. Rüzgar olduğu için hızlı bir yangın çıktı. Yangın soğutma kulelerini yaktı. Üretim geçici süreyle durdu. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece maddi hasar var” dedi.

