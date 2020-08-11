Bolu'da, bir evde çıkan yangın korkuttu

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Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın panik yarattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi´nde saat 20.00 sıralarında 4 katlı apartmanın Veysel Balık'a ait ikinci kattaki dairesinde yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler evi sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar korku içerisinde dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangın söndürülürken, daire hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT

2020-08-11 23:03:48



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