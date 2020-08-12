KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
TEM yolu Bolu Geçişinde cipin önündeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hızla ilerleyen cipin sol şeritten sağ şeride geçerek önce TIR'ın dorsesine ardından da bariyere çarptıktan sonra savrulduğu görüldü. Bu sırada, emniyet şeridinde duran bir araçtan inip, yol kenarında bulunan kişinin kazayı görerek bariyerin gerisine geçtiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT
2020-08-12 17:53:14
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