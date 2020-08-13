(Özel haber) Yasemin Adar’ın hedefi olimpiyat madalyası Milli güreşçi Yasemin Adar: "İlk ve tek olmak gurur verici" "Hepimizde güreş özlemi var" "2021 yılında olimpiyat madalyasını almak isterim"

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Türkiye’nin tek dünya şampiyonu kadın güreşçisi Yasemin Adar, şu ana kadar sadece olimpiyat madalyasının eksik kaldığını belirterek, "Herkes benden olimpiyat madalyası almamı istiyor. İnşallah 2021 yılında olimpiyat madalyasını almak isterim" dedi.

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