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“Caminin duvarına işeme” diye uyardı, başında şişe kırıldı Bolu’da, kızlı erkekli kavga: 1 yaralı

İHA

Bolu'da, bir caminin duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran genç, darp edildikten sonra kafasına şişe fırlatılarak yaralandı. Şişenin kırılmasıyla otomobilin üzerine yığılan gencin darp edildiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

“Caminin duvarına işeme” diye uyardı, başında şişe kırıldı Bolu’da, kızlı erkekli kavga: 1 yaralı

Bolu’da, bir caminin duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran genç, darp edildikten sonra kafasına şişe fırlatılarak yaralandı. Şişenin kırılmasıyla otomobilin üzerine yığılan gencin darp edildiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan bir genç, mahallede bulunan bir caminin duvarına tuvaletini yapan şahsı görünce otomobilini park ederek aşağı indi. “Caminin tuvaleti var. Duvarına tuvaletini yapma” şeklinde uyarıda bulunan gençle, tuvaletini yaptığı iddia edilen şahıs arasında tartışma çıktı. İki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga eden vatandaşların araçlarında bulunan kişilerinde kavgaya karışması üzerine kızlı erkekli 2 grup şişe ve tahtalarla birbirlerine saldırdı.
Şişe kafasında parçalandı
Kavgada, bir vatandaş elindeki şişeyi karşı gruptaki gencin başına fırlattı. Şişe kafasında parçalanan genç bir süre yürüdükten sonra park halindeki otomobilin üzerine yığıldı. Yaralanan gencin dakikalarca hareketsiz halde otomobilin üzerinde yatmasına rağmen, karşı gruptaki kişiler gence vurmaya devam etti. İki grup arasında yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kavgaya karışanlar olayın ardından emniyet müdürlüğüne giderek birbirlerinden şikayetçi oldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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