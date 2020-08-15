Boluspor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek’le anlaştı

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek’le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da ligin bitmesiyle birlikte anlaşması karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Fırat Gül’ün ardından başlayan yeni teknik adam arayışı sona erdi. Kırmızıbeyazlı kulüp bir süredir görüştüğü Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taşyürek’in yardımcılıklarını Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı’nın yapacağı belirtildi.

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