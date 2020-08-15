İHH'dan Bolu Aladağ'da 500 kişiyle arama kurtarma tatbikatı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Aladağ'da kamp yapan 500 İHH gönüllüsü, arama kurtarma tatbikatı yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin oluşturduğu, 45 farklı ilde faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri, Bolu Aladağ'da çadır kurarak kamp yaptı. Kurdukları çadırlarda konaklayan 500 İHH gönüllüsü, arama kurtarma, dağcılık, ilk yardım, harita okuma, yön bulma, güvenli arama yapma, ileri sürüş teknikleri, dalış, suda arama ve muhabere eğitimi gibi konularda tatbikatlar yaptı. Gönüllüler, senaryo gereği gölde kaybolan 2 cesedi arama çalışması yaptı. Gönüllüler sırayla gölün bazı noktalarına bırakılan cansız mankenleri başarıyla buldu.

Tatbikat hakkında bilgiler veren İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, "Bu sene 3´üncüsünü düzenlediğimiz ulusal tatbikatımız var. Türkiye´nin 45 ilinden 500´e yakın arama kurtarma ve afet yönetim gönüllüsü şu anda Bolu Aladağlar´da tatbikatımıza katılmaya geldiler. Bu sadece arama kurtarma değil, afet yönetimidir. Barınma, haberleşme, su altı arama kurtarma, kentsel arama kurtarma, doğada arama kurtarma ve bunun gibi birçok alanda oluşturulmuş bir yapı. Sadece bir arama kurtarma olarak düşünmemek gerekiyor. Kolektif bir çalışmayla yürütmeye çalışıyoruz. Ekiplerimizin kabiliyetlerini, iletişimlerini, doğada arama kurtarmayı, afetlere hazırlıkla ilgili yapıları test etmek için buraya geldik. Şu anda ekiplerimiz oluşturduğumuz 13 istasyonda çalışmalarını sürdürecekler." dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-08-15 14:36:38



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