Bolu’da korona virüs testleri pozitif çıkan 2 kişi Gölcük Tabiat Parkı’nda yakalandı

Bolu’da, korona virüs testlerinin sonuçları pozitif çıkan 2 kişi tatil için geldikleri Gölcük Tabiat Parkı’nda yakalanarak hastaneye götürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Ankara’da yaptırdıkları korona virüs testinin sonuçlarını beklemeyen 2 kişi haftasonu tatili için Gölcük Tabiat Parkı’na geldi. Parkın girişinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahısların karantinada olmaları gerektiği ve testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Ekipler, 2 kişiyi vatandaşlardan uzak bir yere oturtarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Parka gelen sağlık ekipleri, korona virüs testleri pozitif olan 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahısların parktan ayrılmasıyla geniş çaplı dezenfektan çalışması yapıldı.

Karantina kurallarına uymadığı belirlenen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

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