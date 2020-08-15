Bolu’da korona virüs testleri pozitif çıkan 2 kişi Gölcük Tabiat Parkı’nda yakalandı

Bolu’da, korona virüs testlerinin sonuçları pozitif çıkan 2 kişi tatil için geldikleri Gölcük Tabiat Parkı’nda yakalanarak hastaneye götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’da yaptırdıkları korona virüs testinin sonuçlarını beklemeyen 2 kişi haftasonu tatili için Gölcük Tabiat Parkı’na geldi. Parkın girişinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahısların karantinada olmaları gerektiği ve testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Ekipler, 2 kişiyi vatandaşlardan uzak bir yere oturtarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Parka gelen sağlık ekipleri, korona virüs testleri pozitif olan 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahısların parktan ayrılmasıyla geniş çaplı dezenfektan çalışması yapıldı.
Karantina kurallarına uymadığı belirlenen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.