Karantinada olmak yerine Abant'a geldiler Jandarma tarafından yakalanan ve hastaneye götürülen iki kişiye ceza uygulanacağı öğrenildi

Bolu'da biri pozitif, diğeri pozitif temaslı iki kişi karantinada olmak yerine Abant Tabiat Parkı'na gelince jandarma tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abant Tabiat Parkı'nda Kovid19 tedbirleri kapsamında kontrollerde bulundu. Tabiat parkına girmeye çalışan 2 kişiden birinin Covid19 pozitif, diğerinin isi temaslı hasta olduğu belirlendi. Ankara'da evlerinde karantinada olması gerekirken sorumsuzca Abant'a gelen iki kişi jandarma ekipleri tarafından girişte bekletildi. Olay yerine çağrılan özel kıyafetlerli sağlık ekipleri, 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Abant Tabiat Parkı'nın girişinde ise dezenfekte çalışması yapıldı. Ziyaretçilere tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

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