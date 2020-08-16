Fatih Karagümrük, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesinde Bolu'nun Karacasu Beldesinde bulunan bir otelde kampa girdi. Yeni sezona, günde çift antrenmanla hazırlanan İstanbul temsilcisi, teknik direktör Şenol Can yönetiminde akşam antrenmanı yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve 5'e 2 çalışmayla devam etti. Fatih Karagümrüklü oyuncular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı istasyon çalışmalarıyla tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-16 20:34:41
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