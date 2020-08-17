TransAnatolia Rallisi'nin Bolu etabı tamamlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) DÜNYANIN zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid´in Bolu etabında pilotlar Abant´ın yamaçlarındaki zorlu doğa koşullarında yarıştı.
15 Ağustos Cumartesi günü başlayan ve 22 Ağustos´a kadar devam edecek olan TransAnatolia Rally Raid´e Türkiye´nin yanı sıra Fransa, İtalya, Belçika ve Azerbaycan´dan otomobil ve motor sporları dünyasının önemli isimleri katılıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid´de bu yıl 25 motosiklet, 37 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV olmak üzere toplam 70 araçla mücadele ediliyor. İstanbul´da 16 Ağustos Pazar sabahı start alarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa´dan Asya kıtasına bağlanan yarışçılar, Kocaeli Kartepe´nin eşsiz doğasında günün ilk özel etabını tamamladı.
Bugün ise Abant Tabiat Parkı´nı çevreleyen köy ve yaylaların arasından geçen pilotların yarışı Bolu Abant´ta kurulan kampta son buldu. Böylece yarışların Bolu etabı da tamamlandı.
Toplam 2 bin 850 kilometrelik 7 parkurdan oluşan Karaman Karadağ-Haymana etabının tamamlanmasının ardından dönüşe geçecek pilotların mücadelesi İstanbul Şile´de son bulacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışlardan görüntüler
Kamptan görüntüler
Drone görüntüleri
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-08-17 17:16:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.