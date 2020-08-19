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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylüler, kurulan baz istasyonunun kaldırılması için itirazda bulunacak

DHA

Köylüler, kurulan baz istasyonunun kaldırılması için itirazda bulunacak


Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU merkeze bağlı Pirahmetler köyüne baz istasyonu kurulmasına köylüler tepki gösterdi. Muhtar Ahmet Çekmeci, köy halkından topladığı imzalar ile baz istasyonunun kaldırılması için itirazda bulunacak.
Merkeze bağlı Pirahmetler köyüne geçen günlerde baz istasyonu kuruldu. Muhtarlık 1´nci azası Şükrü Cihan´a ait olan 2 dönümlük araziyi 10 yıllığına kiralayan bir telekomünikasyon şirketi tarafından köyün yakınına kurulan baz istasyonu köylülerin tepkisini çekti. Faaliyete geçen baz istasyonu önünde toplanan köylüler, tepkilerini dile getirdi.
Köy Muhtarı Ahmet Çekmeci, baz istasyonunun izin alınmadan yapıldığını iddia ederek, "Köylüler olarak burada toplandık. İzinsiz olarak kurulan bu baz istasyonunu köyümüzde istemiyoruz. Köylüler de aşırı tepkili. Yer sahibi olanlar da arazilerinin değerinin düştüğünü düşünüyorlar. Bu vericiler radyasyon yayıyor. Öncelikli olarak sağlığımızı düşünüyoruz. Köyümüze 300 metre kadar yakın mesafede. Bizden bir izin istemediler. Muhtar olarak bana da sormadılar. Yer sahibi 10 yıllığına kiralamış" ifadelerini kullandı.
Muhtar Ahmet Çekmeci, daha sonra köy halkından imza toplayarak istasyonun kaldırılması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Baz istasyonunda çalışan 3 işçiye tepki gösteren köy halkını olay yerine gelen jandarma ekipleri uzaklaştırdı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT
2020-08-19 15:08:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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