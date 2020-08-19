Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kaan ÜLKER Ali DANAŞ / BOLU, (DHA) BtcTurk Yeni Malatyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de yeni sezona Bolu Abant'ta hazırlanan Yeni Malatyaspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenman, pas çalışması ve top kapma ile sürdü. Yeni Malatyaspor, yarı sahada yaptığı taktik çift kale maçla idmanı tamamladı.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Bolu Kaan ÜLKER Ali DANAŞ
2020-08-19 19:31:04
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