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Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 467 gram esrar çıktı

İHA

Bolu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 467 gram esrar çıktı

Bolu’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen şüpheli araç, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan 2 kişinin üst aramalarında 17 gram esrar bulundu. Şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpekleri ile araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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