Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı buldu

DHA

Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı buldu


Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU'da, son günlerde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar, alınan tedbirleri olumlu buldu.
Geçen günlerde Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüsle mücadelede birtakım kararlar aldı. Alınan kararlar kapsamında hafta sonları Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı´na girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Kentte 65 yaş üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlamalar uygulamaya konuldu. Vatandaşların maskelerini çıkarmaması için cadde ve sokak üzerinde yemek yiyip içecek tüketilmesi yasaklandı. 
'ÇOK AĞIR BİR KURAL GİBİ GELEBİLİR AMA ONLARIN SAĞLIĞI İÇİN'
Vatandaşlar alınan kararların yerinde olduğunu söyledi. İzzet Baysal Caddesi´nde yürüyüş yapan Ferhan Uğur, "Çay içmek için veya dondurma yemek için maskesini çıkarabilir. Ama sigara içmek için maskesini çıkarmamalı. Toplum içerisinde sigara içmesini ben desteklemiyorum" dedi. Düğün, sünnet gibi organizasyonlara saat sınırlaması getirilmesiyle ilgili de Ferhan Uğur, "Bir saat olan düğün de aynı uzun süren düğün de aynı. İnsan sağlığı açısından bence daha uygun olabilir. 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanamayacak olması ile ilgili. Çok ağır bir kural gibi gelebilir ama onların sağlığı için alınmış bir kural. Herkesin bir aracı yok. Acil bir ihtiyaç ise biraz hafifletilebilir bir kural. Hastaneye gitmek isteyen ya da acil bir şekilde toplu taşıma kullanması gereken kişilere ise belediye özel bir hizmet verebilir" ifadelerini kullandı. 
'DÜĞÜNLER TAMAMEN YASAKLANSIN'
Torunu ile hava almaya çıkan Şükran Yıldız ise, "Eğer sağlığımız için alınan karar ise buna katlanacağız" dedi. Yıldız, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanamayacağı ile ilgili, "Haberlerde duydum. Doğru olduğunu düşünüyorum. 65 yaş üstü vatandaşlar sakin olduğu zamanlarda toplu taşıma kullanmalıydılar. Bence karar doğru" ifadelerini kullandı.
Düğünlerde tedbir alınmadığını öne süren Yıldız, "Düğünlerde herkes maskesiz bir şekilde el ele tutuşup oynuyor. Yakın akrabalarımın düğünlerinde de şahit oldum" şeklinde konuştu.
'DURUMU DAHA RİSKLİ BİR HALE GETİRMEYE HAKLARI YOK'
Bazı işleri için İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Eda Nur Gök de, "Caddede maskelerin hiçbir şekilde çıkarılmama kuralı bence çok iyi olmuş. Çünkü ben sigara içmiyorum ve sigara içen birisi maskesini çıkarıp sigara içebiliyor. Durumu daha riskli hale getirmeye hakları yok" dedi. Gök, 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili karar hakkında ise, "65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmaması doğru bir karar. Çünkü onlar şu an en riskli gruptalar. Sürekli uyarı yapılmasına rağmen dışarıya çıkmaları zorunlu değil bence. Bence dışarıya bile çıkmaları risk taşıyor. Bence bu karar hem onlar için hem de diğer insanların sağlığı için alınmış ve doğru olan bir karar" dedi.
`KELEBEĞE BENZİYORLAR´
İzzet Baysal Caddesi´nde arkadaşı ile yemek yiyen Utku Cihan, "İnsanlar maske kullanmıyor. Esnafımızdan bir yiyecek veya içecek alıyorlar. Maske çenede ellerinde yiye yiye geziyorlar. Eğer maske zorunluluğu getirildiyse her anlamda maske kullanılması gerekir. Geç alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Hıfzıssıhha Kurulu´nu tebrik etmek gerekiyor" diye konuştu.
Düğün, takı merasimi, cenaze ve sünnet gibi organizasyonlara saat sınırlaması getirilmesiyle de ilgili olarak Cihan, "Sayın Valimiz söyledi. Cenaze veya düğün ise telefon ile arayarak görüşmeliyiz. Takı merasimlerinde de sırf takı olsun diye Covid-19 olduğunu saklayıp düğünlere gelen vatandaşlarımız var. Bunu haberlerde gördük. Takıyı farklı bir şekilde halletmek gerekir. Düğünlerin 2 saatten de az olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Utku Cihan, "İnsanlarımızın ne kadar yasak olursa olsun, maskeyi çeneye takmaktan vazgeçmiyorlar. Polisler de her zaman uyarıyor. Lütfen bu maskeyi çenenize veya kolunuza takmayın. Buradan maskeyi koluna takan arkadaşlara bir şey söyleyeyim: Maskeyi kolunuza takınca kelebek gibi görünüyorsunuz. Polis ekiplerimiz o kelebeklere hiç acımadan cezalarını kessinler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT
2020-08-20 13:07:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 467 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 467 gram esrar ...
Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Bolu Valisi Ümit: Pozitif vakalar arttı
YEREL HABERLER Bolu Valisi Ümit: Pozitif vakalar arttı
Köylüler, kurulan baz istasyonunun kaldırılması için itirazda bulunacak
YEREL HABERLER Köylüler, kurulan baz istasyonunun kaldırılması için ...
Korona virüs denetimlerine katılan Bolu Valisi vatandaşları uyardı Bolu Valisi Ahmet Ümit: “Doğu ve Güneydoğu’da taziyeler yasaklandı. Gerekirse biz de yasaklamaya gideceğiz” “Düğün ve toplu etkinlikler 3 gün önceden güvenlik güçlerine bildirilecek” “Kurallara uyan iş yerleri ödüllendirilecek”
YEREL HABERLER Korona virüs denetimlerine katılan Bolu Valisi ...
Bolu'da yeni koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER Bolu'da yeni koronavirüs önlemleri
Bolu’da korona virüsle mücadelede yeni yasaklar geldi Tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu zorunluluğu 65 yaş üstü vatandaşlara kalabalık ortamlara girme kısıtlaması getirildi Sokakta sigara içmek ve yiyecek yemek yasak
YEREL HABERLER Bolu’da korona virüsle mücadelede yeni yasaklar ...
Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
Adana Demirspor Teknik Direktörü Dumlupınar: Tek hedefimiz birinci olarak Süper Lig'e çıkmak
YEREL HABERLER Adana Demirspor Teknik Direktörü Dumlupınar: Tek ...
Bolu'daki kazalar kamerada
YEREL HABERLER Bolu'daki kazalar kamerada
Şarampole devrilen tanker alev topuna döndü, sürücü son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Şarampole devrilen tanker alev topuna döndü, sürücü ...
Bolu’da, şarampole uçan benzin yüklü tanker alev alev yandı Devrildikten sonra alev topuna dönen tanker sürücüsü yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Bolu’da, şarampole uçan benzin yüklü tanker alev alev ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X